В полицию обратился 62-летний житель Владимира, который рассказал о том, что стал жертвой телефонного афериста.

Во Владимире полицейские перекрыли мошенникам доступ к похищенным 6,7 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В полицию обратился 62-летний житель Владимира, который рассказал о том, что стал жертвой телефонного афериста. Звонивший, по классике, представился сотрудником банка и развёл мужчину н 6,7 млн рублей.Сотрудники МВД возбудили уголовное дело. Кроме того, следователь оперативно получил судебное решение на блокировку банковского счёта, на который уплыли сбережения доверчивого владимирца. В ходе расследования полицейские установили владельца, которым оказался 18-летний уроженец Ивановской области, который понятия не имел о причастности к афёре. Выяснилось, что за 5000 рублей он оформил на себя банковскую карту и передал управление ей неизвестному мужчине.Расследование уголовного дела продолжается.