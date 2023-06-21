Во Владимире состоялась последняя премьера 174-ого театрального сезона. Последняя премьера...

Во Владимире состоялась последняя премьера 174-ого театрального сезона.Последняя премьера 174-ого театрального сезона. Владимирская драма закрыла его героической комедией французского драматурга Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак". Слово- Вере Куликовой."Сирано де Бержерак" в постановке Михаила Сопова - классика. Соблюдены все традиции от декораций до костюмов. Но режиссер в отличие от автора комедии Ростана решил рассказать историю о глубоких чувствах.Михаил Сопов, режиссер-постановщик:- История жертвенной любви на которую не все способны, которую человек может пронести сквозь года и даже сложный вопрос правильно ли Сирано поступил или нет, потому что он, конечно, эту любовь увековечил, но таким чудовищным образом.Идею режиссера воплотили художники Виталий Маркин (он отвечал за видеоряд), Борис Михайлов- свет, Юрий Сопов- он создал костюмы, художник-постановщик Кристина Данилина. По словам Кристины, эта работа станет самой любимой.Кристина Данилина, художник-постановщик:- У нас интересная творческая и профессиональная команда, которая сработалась и в общем -то результат тоже радует. Я, надеюсь спектакль порадует и принесет удовольствие зрителям поскольку мне как художнику было комфортно и работать, и создавать и видеть результат.Сирано де Бержарака играет Александр Аладышев, а главного героя в детстве воплотил сын актера Макар.Александр Аладышев, исполнитель роли Сирано де Бержарака:- За Макара не волнуюсь. Макар молодец. Все отлично сделает. Я в нем уверен. Не первый раз выходит на сцену. Но это его премьерный спектакль.Сирано-человек, который ради справедливости готов на все, дуэлянт и задира. Но никто не знает, какой романтик скрывается под маской.Александр Аладышев, исполнитель роли Сирано де Бержерака:- Мне оно почему интересен ,потому что в нем очень много мужественной энергии такой воинской, воинственной. Он же воин, солдат. Но при этом он очень тонкий . Он поэт и на самом деле внутри он очень нежный и ранимый. И вот это сочетание мне кажется очень интересным.Образ Роксаны создала актриса Анна Лузгина. Говорит, давно ждала роли в историческом спектакле, тем более в стихах.Анна Лузгина, актриса Владимирского театра драмы, исполнительница роли Роксаны:- Поэтический текст, стихи, поэтому для меня это огромный и огромный плюс после "Маскарада" , которого премьера была в 19 году. Потому да, это всегда праздник. И потом зритель наш любит такой классический репертуар, классическое прочтение. Да там есть место и хулиганству и иронии, но куда без нее.В постановке занята почти вся труппа. В роли барона де Гиша-Юрий Круценко. Его герой-злодей, но актёр его оправдывает.Юрий Круценко, исполнитель роли барона де Гиша, актер Владимирского академического театра драмы:- И Ростан его любил, поэтому он много чего хорошего и вложил в этого героя.. Но почему он злой? Он злится потому что его не любят, но он то искренне любит на протяжении огромного количества лет одну и ту же женщину!Три часа путешествия во Францию19 столетия. Со всеми атрибутами того времени и, конечно, пронзительной историей любви.Вера Куликова, Алексей Ковалев, "Вести-Владимир".