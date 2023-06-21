О новом этапе строительства сообщили в правительстве области. На сегодняшний день дорожники уже уложили асфальтобетонное покрытие, установили бортовой камень. В ближайшее время
<a href="https://33live.ru/novosti/21-06-2023-vo-vladimire-stroyashhijsya-rpenskij-proezd-uzhe-vyvodyat-na-ulicu-yubilejnuyu.html" target="_blank">Во Владимире строящийся Рпенский проезд уже выводят на улицу Юбилейную</a> - О новом этапе строительства сообщили в правительстве области. На сегодняшний день дорожники уже уложили асфальтобетонное покрытие, установили бортовой камень. В ближайшее время
[url=https://33live.ru/novosti/21-06-2023-vo-vladimire-stroyashhijsya-rpenskij-proezd-uzhe-vyvodyat-na-ulicu-yubilejnuyu.html]Во Владимире строящийся Рпенский проезд уже выводят на улицу Юбилейную[/url] - О новом этапе строительства сообщили в правительстве области. На сегодняшний день дорожники уже уложили асфальтобетонное покрытие, установили бортовой камень. В ближайшее время