О новом этапе строительства сообщили в правительстве области. На сегодняшний день дорожники уже уложили асфальтобетонное покрытие, установили бортовой камень. В ближайшее время

О новом этапе строительства сообщили в правительстве области. На сегодняшний день дорожники уже уложили асфальтобетонное покрытие, установили бортовой камень. В ближайшее время планируется сомкнуть новую дорогу с улицей Юбилейной. Напомним, Рпенский проезд должен разгрузить район Доброе от пробок и улучшить транспортную доступность жителей. По планам, строительство должно завершиться уже в ноябре этого года. Прокомментируйте новость