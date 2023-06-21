Иностранец взял нож и четырежды всадил клинок в шею, грудь и поясницу жертвы.

Во Владимире узбек приговорён к 8 годам тюрьмы за убийство сожительницы. Об этом рассказали в облпрокуратуре.В мае прошлого года, находясь комнате общежития на улице Белоконской, мужчина повздорил со своей возлюбленной. Конфликт произошёл из-за того, что женщина одолжила у знакомых крупную суммы денег. Иностранец взял нож и четырежды всадил клинок в шею, грудь и поясницу жертвы. От полученных травм потерпевшая скончалась в одной из больниц областного центра.Обвиняемый признал свою вину. Октябрьский районный суд отправил его на 8 лет в колонию строгого режима. Приговор может быть обжалован.