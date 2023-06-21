Во Владимире выставкой и концертом отметят 110-летие закладки старообрядческой (Красной) Троицкой...

Во Владимире выставкой и концертом отметят 110-летие закладки старообрядческой (Красной) Троицкой церкви.23 июня в 16 часов в расположенном в здании храма "Музее хрусталя" состоится открытие выставки «Потаенная Русь», сообщает https://vk.com/club17746702.В экспозиции представлены произведения Заслуженного художника РФ, члена-корреспондента РАХ Олега Ивановича Молчанова. Он – творческий человек, художник и скульптор, мастер лирико-драматического пейзажа, телеведущий канала «Союз».Его пейзажи отображают старинные русские города, памятники архитектуры, так органично вписанные русскими строителями XVI – XIX столетий в природный ландшафт России. На выставке можно увидеть и другие пейзажи художника, созданные в разные годы. В экспозицию вошла модель памятника протопопу Аввакуму, созданная Молчановым для Боровска.Также в программе, выступление старообрядческого хора "Древнерусский знаменный распев". Вход свободный.Напомним, что 1 июня 1912 года губернская администрация разрешила постройку старообрядческой Троицкой церкви, стоимостью 75 тысяч рублей. В день ее закладкистароверы устроили крестный ход. Впереди него несли восьмиконечный крест и фонарь, позади — семиконечный. Его установили на месте будущего престола.Начавшаяся Первая мировая война затянула стройку. Только 14 сентября 1916 года при большом стечении народа состоялось поднятие крестов, в октябре старообрядческий храм освятили. Он действовал до 1928 года.1 мая 1974 года после реставрации в ней открылся музей «Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка». Здесь собраны произведения прикладного искусства, ставшиевершиной традиционных владимирских ремесел.Фото: Михаил Язынин