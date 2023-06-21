Во Владимирской области может появиться своя школа баскетбола. Это один из итогов визита в регион...

Во Владимирской области может появиться своя школа баскетбола.Это один из итогов визита в регион президента федерации баскетбола России Андрея Кириленко.Бронзовый призёр Олимпийских Игр, заслуженный мастер спорта, универсальный игрок Андрей Кириленко встретился с губернатором Александром Авдеевым. Четыре года назад баскетбол в регионе получил новый импульс - в ВлГУ была создана команда "Владимирские львицы", ныне известная всей стране. С "львицами" и всеми поклонниками баскетбола Андрей Кириленко встретился в баскетбольном зале ВлгУ. Отметим, что сильные команды сегодня не только во Владимире, но и в Собинке, и в Кольчугине. Региону нужна собственная баскетбольная спортшкола. Минспорта области разработает программу развития баскетбола на ближайшие 3 года.Андрей Кириленко, заслуженный мастер спорта, президент Российской федерации баскетбола:- Очень приятно сегодня оказаться во Владимирской области, во Владимире и провести время с ребятами, с девчатами, отличное поколение растет, очень приветливое, дружелюбное и про активное. И конечно же очень приятно общаться, когда все вопросы из твоей области, когда всем интересно как ты играл в баскетбол, как ты пришел в баскетбол.