Мероприятия пройдут во многих городах и районах области. Консультанты центров «Работа России» представят людям возможности для трудоустройства.

Во Владимирской области 23 июня пройдёт Всероссийская ярмарка трудоустройства. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.Мероприятия пройдут во многих городах и районах области. Консультанты центров «Работа России» представят людям возможности для трудоустройства.Владимирцы смогут пройти предварительные отборы, уточнить условия труда и соцгарантии. Своё участие в ярмарке подтвердили более 200 работодателей, которые готовы предоставить около 6000 рабочих мест.Помимо этого, в Коврове проведут мастер-классы по SPA-маникюру, научат делать украшения для торта и расскажут, как стать самозанятым. В Муроме состоится конкурс рисунков. Студенты Гусевского стекольного колледжа напишут послание потомкам о необходимости развивать трудовые династии. Стеклянную «Капсулу времени» передадут на хранение в гусевской Музей хрусталя. Во Владимире презентуют стену граффити «Работа России. Время возможностей». Добавим, что на странице группы ВКонтакте министерства труда и занятости населения будет организована прямая трансляция.