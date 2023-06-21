Вступил в силу приговор виновнику ДТП, в котором сгорел автобус и погибли два человека. Приговором...

Вступил в силу приговор виновнику ДТП, в котором сгорел автобус и погибли два человека.Приговором Петушинского райсуда установлено, что 10 ноября 2020 года около 19 часов 40 минут Шаронов М.А. «Фиат Дукато» со скоростью не менее 90 км/ч по автодороге М-7 «Волга» в Петушинском районе врезался на стоявшую на трассе с аварийной сигнализацией «Ладу Гранту». От удара "Лада"врезалась в стоявших перед нею двух человек и автобус «Лиаз». Все транспортные средства загорелись. Водитель "Лады" и один из стоявших перед ней мужчин (сотрудники Владимирпассажиртранса, приехавшие ремонтировать "Лиаз") погибли на месте. А водитель сломавшегося на перегоне в Москву автобуса потерял обе ноги и признан инвалидом 1 группы.Вину подсудимый признал частично, ссылаясь на плохую видимость и трагически сложившиеся обстоятельства. Однако суд пришел к выводу, что Шаронов М.А. превысил безопасную скорость и своевременно не принял мер к ее снижению, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.В итоге, виновный был приговорен к 4 годам в колонии-поселении, в пользу каждого потерпевшего с него взыскана компенсация морального вреда.И осужденный и пострадавшие оказались недовольными приговором, и обжаловали его в областном суде.Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда 21 июня 2023 года признала приговор суда первой инстанции законным и обоснованным, оставив его без изменения.Фото: пресс-служба судов Владимирской области.