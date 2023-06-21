Вынесен приговор владимирцу, который разметил в интернете фейк о диверсии ВСУ. УФСБ России по...

Вынесен приговор владимирцу, который разметил в интернете фейк о диверсии ВСУ.УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области была выявлена и пресечена противоправная деятельность 43-летнего жителя Собинского района по публичному распространению заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.Как сообщалось ранее, он во «Вконтакте», осознавая факт недостоверности, распространил видеозапись с утверждением о причастности Вооруженных сил Украины к пожару на территории химического производства во Владимире, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.В течении 2 часов обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ и УМВД России по Владимирской области. В марте 2023 года СУ СК России по Владимирской области возбудил уголовное дело.В итоге, решением Октябрьского райсуда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание - 200 часов обязательных работ.Фото: Официальный тг-канал Главного управления МЧС России по Владимирской области