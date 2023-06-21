Вынесен приговор взорвавшему гранату в парке жителю Владимирской области. Александровским горсудом...

Вынесен приговор взорвавшему гранату в парке жителю Владимирской области.Александровским горсудом установлено, что 25 апреля 2022 в состоянии алкогольного опьянения в лесопарковой зоне на улице Фабрика Калинина, 17 города Александрова в ходе конфликта с посетителями злоумышленник вынул из гранаты РГД-5 чеку и метнул её в оппонентов.С места событий репортаж о случившемся сделал наш корреспондент Никита Тарбеев.Напомним, что "Вести" сообщали тогда: парк попал в программу благоустройства и на место выехала комиссия, которая совместно с подрядчиком определяли очередность работ. За первыми санитарными спилами деревьев наблюдали главный архитектор Александровского района (начальник управления строительства и архитектуры Александровского района) Виталий Дмитриевич Степанов, его заместитель Игорь Юрьевич Барков, заместитель руководителя МБУ «Благоустройства», директор МУП «Горсстройзаказчик» Георгий Апостолович Авраамов, и два представителя подрядчика.Именно начавшиеся работы по благоустройству не понравились обвиняемому.Гранату осужденный купил у неизвестного человека в на железнодорожном вокзале в Краснодаре и незаконно хранил в гараже.При взрыве 5 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, жизни их удалось спасти врачам.Осужденному назначено наказание в виде 10 лет строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год со штрафом в размере 50 тыс. рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото: ГТРК Владимир