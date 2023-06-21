Женщине вынесут приговор за кражу с телефона 170 тысяч рублей во Владимирской области. Следствием...

Женщине вынесут приговор за кражу с телефона 170 тысяч рублей во Владимирской области.Следствием установлено, что весной прошлого года к женщине пришел в гости знакомый. Когда он вышел из комнаты, она через приложение банка перевела на свой счет 35 000 рублей. Через несколько дней не заметивший пропажи потерпевший, вновь зашел к похитительнице. Тогда онра перевела себе еще 100 000 рублей. И через два дня еще 35 000 рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Вину она признала, часть ущерба вернула приобретенной бытовой техникой.Прокурором Гороховецкого района утверждено обвинительное заключение, уголовное дело рассмотрит Гороховецкий райсуд.Виновной грозит до шести лет за решеткой.Фото: https://www.pxfuel.com/en