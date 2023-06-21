В результате ЧП пострадали пять человек.

Жителя Александрова осуждён за гранаты в парке. В результате ЧП пострадали пять человек.Ранее редакция «33Live.Ru» , что гособвинение передало в суд уголовное дело против 39-летнего мужчины. Он обвинялся в покушении на убийство, а также в незаконной покупке взрывного устройства.Днём 25 апреля прошлого года пьяный житель города гулял по парку вблизи дома №17 по улице Фабрика Калинина. Рядом стояли чиновники и представители подрядчика, которые обсуждали благоустройство общественного пространства. Гражданин возмутился тем, что власти якобы хотят спилить несколько деревьев. Началась ссора. Злоумышленник достал «РГД-5», выдернул чеку и бросил гранату в людей. После взрыва пять человек получили ранения различной степени тяжести.«Взрывное устройство граната «РГД-5» представляла собой промышленно изготовленный боеприпас в сборе со средством взрывания ручных гранат «УЗРГМ». Гранату мужчина приобрел у неустановленного лица на железнодорожном вокзале Краснодара и незаконно хранил в гараже», - пояснили в пресс-службе прокуратуры.На александровского «Рэмбо» завели уголовное дело. Александровский городской суд приговорил фигуранта к 10 годам тюрьмы. Приговор может быть обжалован.