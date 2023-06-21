Житель Владимирской области обокрал пустившего его на ночлег дальнобойщика. В ОМВД России по...

Житель Владимирской области обокрал пустившего его на ночлег дальнобойщика.В ОМВД России по Александровскому району обратился житель Краснодарского края. Его фуру с товаром помог разгружать незнакомый мужчина. И он пожаловался, что ему негде ночевать. Потерпевший пустил его на ночь в кабину, а утром не обнаружил ни «помощника», ни 15 тысяч рублей. Полицейские тот же день задержали 48-летнего жителя Струнино.Который признался, что деньги успел потратить, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело, задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям.Фото: https://www.pxfuel.com