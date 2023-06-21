Жители Радужного шьют маскировочные костюмы для наших бойцов. Помощь фронту объединила всех...

Жители Радужного шьют маскировочные костюмы для наших бойцов.Помощь фронту объединила всех жителей Владимирской области. Активно поддерживают бойцов и волонтёры города Радужный. Недавно они освоили новый профиль- маскировочные костюмы. Слово-Федору Лалакину.Федор Лалакин, корреспондент:- Костюмы такого типа неспроста называют "Лешими", ведь они идеально подходят для маскировки в лесной местности. Одно из главных качеств этого костюма в том, что он абсолютно бесшумен, что очень важно для снайперов.Такие костюмы- еще один вклад в дело общей победы. Приближать её помогают и волонтёры города Радужный. Маскировочные костюмы для них- новое направление помощи участникам специальной военной операции. Людей самого разного возраста объединила общественная организация "Ждём домой". Работу её активисты берут даже на дом. За швейной машинкой- руководитель объединения Елена Наумова. Вместе с мамой дошивает очередной костюм. Технологию изучили основательно.Елена Наумова, руководитель объединения "Ждем домой":- Нам даже прислали для полного разбора так сказать , чтобы мы посмотрели, как сшит костюм производственный и даже парни сказали, что наши костюмы очень превосходят в качестве производственные вещи. Это было очень приятно.Также в Радужном продолжают плести маскировочные сети. Каждая- это примерно 10 часов ручной работы. Поддержать защитников здесь хочет каждый.- Как же без нашей помощи по другому мы не можем, все собрались тут, потому что душа болит за них.Все сети упаковываются и отправляются на фронт. На мешках- напоминание бойцам. О том, что их любят и ждут.Елена Наумова, руководитель объединения "Ждем домой":- Сети у нас лепесткового типа, делаем из парашютов, самостоятельно нарезаем, красим. Трудоемкий процесс, в среднем одна сеть требует на изготовление примерно 10 часов, при условии готового материала.Военнослужащим важно оставаться хладнокровными, и в переносном, и в прямом смысле. А поможет вот этот тип сетей. Они сделаны из ткани, помогающей скрыть бойцов от тепловизоровАнтонова Екатерина, представитель комитета семей воинов Отечества в г. Радужном:- Вот эти все сеточки, они идут напрямую в дивизию нашу Владимирскую, она у нас одна и от того, как они оснащают своих ребят, как они их обучают, зависят многие жизни. Поэтому наш город очень активно можно сказать дружит с дивизией, помогаем во всем.Свою лепту вносит каждый. Кто-то привозит материал, кто-то вяжет и шьет. Присоединиться к волонтёрам может любой желающий. Рабочие руки и тепло сердец необходимы всегда.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир".