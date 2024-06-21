В Гороховецком районе местный житель умудрился украсть и продать чугунные двери. Следователем...

В Гороховецком районе местный житель умудрился украсть и продать чугунные двери.Следователем Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 37-летнего местного жителя.Выяснилось, что безработный мужчина проник в частный дом, расположенный в одной из районной деревень, откуда похитил чугунные двери и задвижки от печи, а также различные изделия из металла.Как рассказывают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, потерпевшая, 38-летняя местная жительница, которая использует дом в качестве дачи, оценила материальный ущерб в 6 000 рублей и обратилась в полицию.Злоумышленник, ранее судимый за аналогичные преступления, был задержан полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий.Часть похищенного он успел сдать в пункт приема металлолома, а что-то оставил себе.Свою вину мужчина полностью признал. И в ходе следствия возместил причиненный ущерб.В настоящее время это уголовное дело направлено в суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений