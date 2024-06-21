В Госдуме разработали законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.

В Госдуме разработали законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом в своём рассказал один из его авторов, депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.Новый законопроект предлагает уже с 1 февраля 2025 года начать индексировать выплаты не только вышедшим на заслуженный отдых людям, но и работающим пенсионерам. Причём повышение будет одинаковым для обоих категорий граждан.Еще один важный момент. Размер индексации работающим пенсионерам будет исчисляться не от той пенсии без индексаций, которую они получают сейчас, а от максимальной, той, которая была бы им положена, если бы они не работали.Недополученная за годы работы сумма пенсии никуда не пропадает, как и сейчас. Она будет восстановлена ему, когда гражданин решит выйти на заслуженный отдых.«Как соавтор законопроекта отмечу, что этим законом мы повышаем благосостояние восьми миллионов россиян — самых опытных и ответственных участников рынка труда, и это справедливо», - подчеркнул Алексей Говырин.