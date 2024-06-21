В 2024 году владимирцы охладели к Египту и все чаще стали выбирать Китай.

В 2024 году владимирцы охладели к Египту и все чаще стали выбирать Китай. С января по май число туристов из Владимира в КНР выросло в 5 раз. При этом активно растет спрос и на экзотические варианты путешествий: Маврикий, Мальдивы и Марокко. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных роуминга абонентов.Лидерство среди самых востребованных заграничных направлений удерживает Турция. Более того, за пять месяцев число поездок в эту страну выросло еще на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Второе и третье место заняли Казахстан (-25% год к году) и Беларусь (+10%).Четвертую строчку занимают ОАЭ, где до начала лета наблюдается высокий туристический сезон. Однако за год интерес к Эмиратам снизился на 6%. Замыкает топ-5 Китай. За год число поездок в КНР выросло на 26%, что позволило ему обогнать Египет и Таиланд — поток туристов в эти страны, напротив, снизился на 49% и 62% соответственно.При этом россияне распробовали и другие дальние направления. В основном активнее всего растет интерес к странам Азии и Африки. Так, популярность Мальдив у туристов из РФ выросла в 7 раз, Маврикия — в 6 раз, Японии — 2,4 раза, Марокко — 1,6 раза.Несмотря на общее падение спроса на поездки в Европу (-11%), традиционно востребованные у туристов страны также демонстрируют положительную динамику. Например, число поездок во Францию выросло на 38%, Италию — на 19%, а Испанию — на 14%.В заграничных поездках россияне, в том числе и владимирцы, чаще всего пользуются Telegram. По данным Yota, это приложение стало самым популярным в роуминге, сместив с первой строчки VK, а за год активность путешествующих владимирских абонентов в мессенджере выросла на 19%. Замыкает первую тройку YouTube. Кроме того, путешественники часто пользуются в роуминге музыкальными и картографическими сервисами.