В областном правительстве предупреждают о новой схеме мошенничества. Под угрозой – безработные жители региона. Аферисты направляют письма на электронную почту от имени Роструда и

В областном правительстве предупреждают о новой схеме мошенничества. Под угрозой – безработные жители региона. Аферисты направляют письма на электронную почту от имени Роструда и предлагают оформить карту «МИР» для выплат. С мошеннического адреса с символикой «Работа России» людям сообщают, что им якобы положены дополнительные деньги от центра занятости – 32792 рубля. Для этого предлагается заполнить