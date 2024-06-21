Бывшего пресс-секретаря Горсовета Юрия Борисова оправдали, но наполовину. За клевету в адрес властей в телеграмм-канале его обязали выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Завершился судебный

Бывшего пресс-секретаря Горсовета Юрия Борисова оправдали, но наполовину. За клевету в адрес властей в телеграмм-канале его обязали выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Завершился судебный процесс по делу бывшего руководителя отдела по связям со СМИ Владимирского совета нардепов, экс-пресс-секретаря реготделения “Единой России” Юрия Борисова. Он признан виновным только по одному из двух эпизодов дела. Финальное