Бывший сотрудник ОМВД по Суздальскому району украл из сейфа 3 миллиона рублей. Как сообщили в Следкоме, суд признал полицейского виновным и назначил ему реальный срок. Установлено, что в

Бывший сотрудник ОМВД по Суздальскому району украл из сейфа 3 миллиона рублей. Как сообщили в Следкоме, суд признал полицейского виновным и назначил ему реальный срок. Установлено, что в период с 16 марта 2021 по 17 марта 2023 осужденный имел доступ к сейфу, в котором хранились вещественные доказательства. Из пресс-релиза Следкома области Осведомленный о том, что