Депутаты Заксобрания Владимирской области посетили мемориал на «Невском пятачке» Депутаты...

Депутаты Заксобрания Владимирской области посетили мемориал на «Невском пятачке»Депутаты областного Законодательного Собрания в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург посетили мемориал на «Невском пятачке». Владимирские парламентарии возложили цветы к памятнику нашим землякам, сражавшимся с фашистами на левом берегу Невы.Во время Великой Отечественной войны этот участок сыграл важнейшую роль в прорыве блокады Ленинграда и дальнейшего развития наступления советских войск. По разным оценкам здесь погибло от 60 до 85 тысяч наших солдат.В 2021 году Председатель Совета Федерации - Валентина Матвиенко - поддержала идею по установке на «Невском пятачке» памятных плит от всех регионов, чьи солдаты сражались на этом участке. К мемориалу приехали и благотворители, которые помогли с установкой памятника.Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Мы поставили, я считаю, очень достойный знак внимания нашим защитникам Отечества...И мне хотелось бы, чтобы наша молодёжь, наши дети, приезжая в Санкт-Петербург, обязательно посетили это святое место. И в канун начала войны мы, конечно же, вспоминаем всех, кто отдал жизни за нашу Родину.