Энергетическая компания расширяет проект единого платёжного документа в городе Радужном
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Энергетическая компания расширяет проект единого платёжного документа в городе Радужном
Жители города Радужного Владимирской области начнут получать обновлённую единую квитанцию от компании «Энергосбыт Волга». В неё войдут услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) регионального оператора «Биотехнологии». Изменения коснутся более 7 400 абонентов.
Обновлённая единая квитанция за услуги ЖКХ с начислениями за июнь придёт в начале июля.
«Энергосбыт Волга» активно развивает проект единого платёжного документа во Владимирской области. На данный момент единую квитанцию за электроэнергию и различные услуги ЖКХ получают клиенты компании во всех районах. Она позволяет легко контролировать состояние счетов за услуги ЖКХ, оплачивать их в одном месте по одной квитанции и не хранить кипу бумаг.
Получить консультацию по вопросам единой квитанции клиенты компании могут в контактном центре по телефону 8 (4922) 77-30-00 с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Обращения также принимаются на почту [email protected]
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений