История восьмисотки: Центральный парк Владимира начинал свою работу как региональная ВДНХ
В июне...
"История восьмисотки": Центральный парк Владимира начинал свою работу как региональная ВДНХ
В июне Центральному парку Владимира исполнилось 65 лет. Юбилей. А знаете ли вы, что свою историю любимая владимирцами "восьмисотка" начинала, как региональная Выставка достижений народного хозяйства? По тенистым аллеям парка прогулялись вместе с Татьяной Лысовой.
Слева - ткачиха, справа - строитель. Рабочие люди встречают гостей Центрального парка Владимира. И это не просто типичные для советской архитектуры 1950 годов образы. Эти ворота служили входом на первую областную ВДНХ.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Ковров строил павильон машиностроения, Муром - радиоприборостроения, Собинка - текстильный павильон, ну а стекольный, само собой разумеется, - Гусь-Хрустальный. Кроме того, все учреждения должны были отработать определенное количество часов на субботниках.
Проще говоря, озеленяли новое для города пространство. В 1956 году, когда началась подготовка, - здесь было поле. Окраина, Михайловские выселки.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Использовались под выпас. Условное название даже было "Козье поле". Вот его и решено было использовать. Но все равно остановились на этом. Не только потому что пустующее это было место, а потому что здесь во всю развивалась улица Мира.
Ее было решено сделать парадной улицей. И выставка достижений народного хозяйства - по подобию столичной - была здесь очень кстати. Правда, местность оказалась болотистой. Но устроители - люди оптимистичные - нашли пользу и в этом.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- У одного из боковых выходов парка был устроен самый настоящий пруд. Старожилы вспоминал: даже с лебедями...
К сожалению, и пруд, и лебеди просуществовали недолго. Выставку открыли в 1957 году, в начале 1960 их тут уже не было. Быстро обветшало и убранство аллеи главного входа.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Скульптуры, к сожалению, простояли весьма недолго. Увы, у гипсовых скульптур век не долог. И как раз вот эта вот аллея вела к главной скульптуре - "Миру мир".
Она стояла на месте этого фонтана. Женщина держит ребенка, в его ладонях - голубь. По кругу - слово "мир", написанное на разных языках. Образ послевоенного времени. Надежда на спокойное счастье и мирную жизнь. Скульптура тоже простояла недолго. Город не справился с новым объектом, поддержание выставки приносило много проблем. Региональную ВДНХ было решено свернуть. И в июне 1959 года у нас появился парк имени 850-летия Владимира.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Насколько я помню, в павильоне лесного хозяйства был шахматный клуб, читальный зал был, лекторий. И, кроме этого, по главной оси, то есть - 4 павильона в 1963 году были отданы под нужды музея.
А в главном павильоне расположилась картинная галерея. Там даже пришлось заменить крышу - старая, в виде купола, подтекала. Губительный для искусства процесс. Позже стало ясно - то были лишь "цветочки".
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- В конце 1960 годов у них произошла кража. Причем, если не ошибаюсь, кража чуть ли не пулемета Максима. И это заставило музейщиков в срочном порядке свернуть все экспозиции, оставили только художественную галерею. Она здесь пробыла до 1985 года, пока им облисполком не отдал здание присутственных мест.
В 1960 годы бывшая ВДНХ ушла под надзор завода Электроприбор. И для парка началась эпоха стремительного развития. Появились карусели, автогородок, фонтан. Раньше у центрального павильона их было два. Простенький - чаша и струя - вначале. И "купательный" - для детских игр - вот здесь. Где сейчас площадь у колеса обозрения.
В середине 1970 годов встал вопрос о замене стареньких фонтанов. Поручили, конечно, "Электроприбору". И в отделе промышленной эстетики был разработан проект.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Представители завода "Электроприбор" уезжали в Прибалтику и знакомились, что называется, с самыми современными тенденциями фонтаностроения. Поэтому на тот момент у нас был самый современный, самый модный фонтан. Он был открыт 9 мая 1985 года, и это был первый цвето-музыкальный фонтан города Владимира.
Центральный парк был и остается одним из любимых мест отдыха владимирцев. Зеленый, тенистый. Аллеи: липовая, березовая, из редких лиственниц. А на месте нынешнего Поляриса раньше цвел сад.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Здесь, рядом с садом, была размещена танцплощадка - очень востребованное место у молодежи всего этого района. Поэтому весьма символично, что в 2010 году именно на этом месте и появилась, так называемая, аллея влюбленных.
Парк обновляется - появились новая детская площадка, карусели, заработало колесо обозрения. Бывшей региональной ВДНХ удалось пережить и девяностые. Тогда, в поистине лихие годы, выставочная галерея, например, стала клубом "Галера". Сейчас музей-заповедник вернул себе павильоны. И в часть уже успел вдохнуть новую жизнь. Культурную. Как и положено месту с такой историей.
Кристина Иванова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".