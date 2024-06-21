История восьмисотки: Центральный парк Владимира начинал свою работу как региональная ВДНХ В июне...

"История восьмисотки": Центральный парк Владимира начинал свою работу как региональная ВДНХВ июне Центральному парку Владимира исполнилось 65 лет. Юбилей. А знаете ли вы, что свою историю любимая владимирцами "восьмисотка" начинала, как региональная Выставка достижений народного хозяйства? По тенистым аллеям парка прогулялись вместе с Татьяной Лысовой.Слева - ткачиха, справа - строитель. Рабочие люди встречают гостей Центрального парка Владимира. И это не просто типичные для советской архитектуры 1950 годов образы. Эти ворота служили входом на первую областную ВДНХ.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Ковров строил павильон машиностроения, Муром - радиоприборостроения, Собинка - текстильный павильон, ну а стекольный, само собой разумеется, - Гусь-Хрустальный. Кроме того, все учреждения должны были отработать определенное количество часов на субботниках.Проще говоря, озеленяли новое для города пространство. В 1956 году, когда началась подготовка, - здесь было поле. Окраина, Михайловские выселки.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Использовались под выпас. Условное название даже было "Козье поле". Вот его и решено было использовать. Но все равно остановились на этом. Не только потому что пустующее это было место, а потому что здесь во всю развивалась улица Мира.Ее было решено сделать парадной улицей. И выставка достижений народного хозяйства - по подобию столичной - была здесь очень кстати. Правда, местность оказалась болотистой. Но устроители - люди оптимистичные - нашли пользу и в этом.Татьяна Лысова, экскурсовод:- У одного из боковых выходов парка был устроен самый настоящий пруд. Старожилы вспоминал: даже с лебедями...К сожалению, и пруд, и лебеди просуществовали недолго. Выставку открыли в 1957 году, в начале 1960 их тут уже не было. Быстро обветшало и убранство аллеи главного входа.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Скульптуры, к сожалению, простояли весьма недолго. Увы, у гипсовых скульптур век не долог. И как раз вот эта вот аллея вела к главной скульптуре - "Миру мир".Она стояла на месте этого фонтана. Женщина держит ребенка, в его ладонях - голубь. По кругу - слово "мир", написанное на разных языках. Образ послевоенного времени. Надежда на спокойное счастье и мирную жизнь. Скульптура тоже простояла недолго. Город не справился с новым объектом, поддержание выставки приносило много проблем. Региональную ВДНХ было решено свернуть. И в июне 1959 года у нас появился парк имени 850-летия Владимира.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Насколько я помню, в павильоне лесного хозяйства был шахматный клуб, читальный зал был, лекторий. И, кроме этого, по главной оси, то есть - 4 павильона в 1963 году были отданы под нужды музея.А в главном павильоне расположилась картинная галерея. Там даже пришлось заменить крышу - старая, в виде купола, подтекала. Губительный для искусства процесс. Позже стало ясно - то были лишь "цветочки".Татьяна Лысова, экскурсовод:- В конце 1960 годов у них произошла кража. Причем, если не ошибаюсь, кража чуть ли не пулемета Максима. И это заставило музейщиков в срочном порядке свернуть все экспозиции, оставили только художественную галерею. Она здесь пробыла до 1985 года, пока им облисполком не отдал здание присутственных мест.В 1960 годы бывшая ВДНХ ушла под надзор завода Электроприбор. И для парка началась эпоха стремительного развития. Появились карусели, автогородок, фонтан. Раньше у центрального павильона их было два. Простенький - чаша и струя - вначале. И "купательный" - для детских игр - вот здесь. Где сейчас площадь у колеса обозрения.В середине 1970 годов встал вопрос о замене стареньких фонтанов. Поручили, конечно, "Электроприбору". И в отделе промышленной эстетики был разработан проект.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Представители завода "Электроприбор" уезжали в Прибалтику и знакомились, что называется, с самыми современными тенденциями фонтаностроения. Поэтому на тот момент у нас был самый современный, самый модный фонтан. Он был открыт 9 мая 1985 года, и это был первый цвето-музыкальный фонтан города Владимира.Центральный парк был и остается одним из любимых мест отдыха владимирцев. Зеленый, тенистый. Аллеи: липовая, березовая, из редких лиственниц. А на месте нынешнего Поляриса раньше цвел сад.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Здесь, рядом с садом, была размещена танцплощадка - очень востребованное место у молодежи всего этого района. Поэтому весьма символично, что в 2010 году именно на этом месте и появилась, так называемая, аллея влюбленных.Парк обновляется - появились новая детская площадка, карусели, заработало колесо обозрения. Бывшей региональной ВДНХ удалось пережить и девяностые. Тогда, в поистине лихие годы, выставочная галерея, например, стала клубом "Галера". Сейчас музей-заповедник вернул себе павильоны. И в часть уже успел вдохнуть новую жизнь. Культурную. Как и положено месту с такой историей.Кристина Иванова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".