Какая погода ждёт жителей Владимирской области в предстоящие выходные? По сведениям синоптиков...

Какая погода ждёт жителей Владимирской области в предстоящие выходные?По сведениям синоптиков Гидрометцентра России, после фронтальных ливней с северо-западными ветрами начнет распространяться более прохладная и менее влажная воздушная масса.Значения средней суточной температуры будут близки к норме, но на отрицательном фоне, примерно на 1-2° ниже.22 июня (в субботу) утром прогнозируется переменная облачность, местами — дожди. Днём ожидается +20°C тепла. К ночи же температура вновь упадёт до +10...12°C.Атмосферное давление — низкое, 743 мм ртутного столба. Влажность — 52%. Ветер — северо-западный, до 5 метров в секунду.Обратите внимание, что сейчас можно наблюдать «клубничное полнолуние». Лунный диск будет полностью освещён Солнцем.23 июня (в воскресенье) местами пройдут кратковременные ливни в регионе, возможны грозы. Во Владимире ожидается до +22°C.Народный прогноз погоды на 22 июня:«Много ягод – зима будет холодной»;«В пасмурный день пчёлы в ульи не прячутся – дождя не будет»;«Если погода хорошая, а муравьев не видно, то придёт ненастье».Фото: Ольга Ерёмина