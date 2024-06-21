Министр регулирования цен и тарифов Владимирской области Марина Новоселова рассказала о повышении...

Министр регулирования цен и тарифов Владимирской области Марина Новоселова рассказала о повышении коммунальных тарифовС 1 июля коммунальные платежи в регионе вырастут - от 10% до 14% процентов. В каких территориях собственники жилья столкнутся с максимальным повышением? И насколько увеличатся тарифы у наших соседей?Об этом рассказала министр регулирования цен и тарифов Владимирской области Марина Новоселова - сейчас фрагмент её брифинга.