На территории Александровского района правоохранители обнаружили 11 несанкционированных свалок.
На территории Александровского района правоохранители обнаружили 11 несанкционированных свалок. Кучи мусора лежали на кладбищах города Карабаново, а также Андреевского, Каринского и Следневского сельских поселений. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.
В адрес глав местных администрации были внесены представления об устранении нарушений.
«После вмешательства прокурора свалки ликвидированы, 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.