На территории Александровского района правоохранители обнаружили 11 несанкционированных свалок.

На территории Александровского района правоохранители обнаружили 11 несанкционированных свалок. Кучи мусора лежали на кладбищах города Карабаново, а также Андреевского, Каринского и Следневского сельских поселений. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В адрес глав местных администрации были внесены представления об устранении нарушений.«После вмешательства прокурора свалки ликвидированы, 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.