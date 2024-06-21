С начала 2024 года на автотрассах во Владимирской области зарегистрировано 110 ДТП с дикими животными.

С начала 2024 года на автотрассах во Владимирской области зарегистрировано 110 ДТП с дикими животными. Об этом рассказала регионального правительства, ссылаясь на данные Министерства транспорта и дорожного хозяйства.«По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на трассах области предусмотрены предупреждающие знаки. Не игнорируйте их и будьте внимательны», - говорится в сообщении пресс-службы.