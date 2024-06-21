Окунала в лужу лицом и угрожала ножом: жительница многоэтажки в Коврове избивает соседских...

"Окунала в лужу лицом и угрожала ножом": жительница многоэтажки в Коврове избивает соседских детейПобои в целях воспитания. Жительница одной из ковровских многоэтажек держит в страхе своих соседей. Они утверждают: она регулярно избивает их детей, гуляющих во дворе. Многочисленные жалобы в полицию пока ни чему ни привели. Мнения сторон выслушал наш корреспондент.Вот так жительница Коврова Елена воспитывает соседскую девочку 13 лет. В мае этого года она, как обычно, гуляла в своем дворе вместе с другими детьми. Немолодая женщина, живущая в 4 подъезде внезапно набросилась на девочку и ее друга и стала избивать. Такую версию событий изложили дети.Снежана и Вероника - жильцы дома:- Ребенок весь в крови, лицо избито, все синее, на голове там шишки. Ну, мы вызвали скорую и полицию, приехала скорая, и нас госпитализировали.Ольга и Егор - жильцы дома №7 по ул. Ковров-8:- Вот здесь была лужа, она его в эту лужу и лицом окунала и пинала его. Потом сказал, что она его затащила домой к себе. На коленках он полз до ее квартиры, дома она его поставили на колени и, угрожая ножом, заставила извиняться перед ее сыном.Никаких причин для такого поведения не было, - говорят родители. По их словам, Елена ведет себя агрессивно и неадекватно уже несколько лет. Валерии и Олегу даже пришлось переехать в другой дом. Только бы не встречаться с тётей Леной.Валерия и Олег - бывшие жильцы дома:- Избила моего ребенка на глазах у соседей и после схватила моего младшего ребенка, притащила во двор - вот сюда. Мы обращались в органы опеки, полицию, но никаких действий не было.Сама Елена заявляет, что соседи всё врут. Она признается, что отлупила детей, но за дело. С ее слов, они вместе с другими подростками избили ее сына Семена, только якобы за то, что он страдает от лишнего веса. Вот ее версия событий:Елена - жительница дома Взял купил сухарики, купил лимонад и проходит минут:- Он ко мне бежит. Его трясет, он весь избитый, грязный и оплеванный, и вообще. Я говорю, что случилось? Он весь трясется: "мам, меня побили". Я говорю - как побили? "Мальчишки, они меня били вшестером", но потом выяснилось - всемером.Детский психолог Светлана Рыбакова уверена: конфликт уже достиг своего пика и сам по себе он не разрешится. А его причины следует искать именно в семьях. Ведь психологические травмы родителей всегда сказываются на их детях. Самое простое решение в данном случае - полностью избегать общения обеим сторонам конфликта, не только взрослым, но и детям.Светлана Рыбакова - детский психолог:- Буллинг или травля именно и проявляет такие социальные масштабы, когда один является жертвой, и в этой травле участвуют многие. Реакции, эмоциональные реакции могут быть бурными, потому что это травматично, когда тебя исключают, обесценивают и обзывают.Родители избитых детей сразу же после инцидента обратились в полицию. Правоохранители приняли заявление и теперь должны дать правовую оценку действиям Елены в течение 30 дней .Александр Сыпченко, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".