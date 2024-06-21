Почему во Владимирской области ускорилась инфляция? В мае 2024 годовая инфляция во Владимирской...

Почему во Владимирской области ускорилась инфляция?В мае 2024 годовая инфляция во Владимирской области возросла и составила 8,4%, после 7,8% в апреле. Специалисты связывают эту тенденцию с ростом издержек производителей и ростом спроса на отдельные услуги.В пресс-службе Отделения банка России по Владимирской области рассказали, какие продукты и услуги попали «под удар».Поднялись цены на огурцы и помидоры. Кроме того, из-за холодной погоды в мае возросли издержки производителей на обогрев теплиц. Из-за сокращения импортных поставок снизилось предложение картофеля, и цены на него подросли.Покупка новой машины стала значительно дороже, потому что один из крупнейших производителей отечественных легковых автомобилей в мае единоразово увеличил цены на свою продукцию.Медицинские товары ускоренно возрастают в цене из-за издержек производителей медикаментов: рост оплаты труда и затрат на логистику.Любопытно, что вырос спроси на отдых в Турции, а также на курортах Черноморского побережья России и в Крыму, что дало толчок к росту цен на туристические услуги в мае.«В мае рост потребительских цен ускорился. Сильное влияние на это оказал рост стоимости услуг туризма и пассажирского транспорта. Для ограничения избыточного расширения внутреннего спроса и снижения инфляции к цели Банк России будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле», — сообщила управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.Фото: пресс-служба Отделения банка России по Владимирской области; Fusion Brain, платформа для генерации изображений