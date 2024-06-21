Пьяный ковровчанин распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому, а затем укусил его 10 апреля...

Пьяный ковровчанин распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому, а затем укусил его10 апреля 2024 года жительница поселка Первомайский обратилась в полицию с жалобой на противоправное поведение ее пьяного мужа. В квартире также находились малолетние дети.Двое сотрудников правоохранительных органов прибыли на место и потребовали от мужчины проследовать в служебный автомобиль.В ответ злоумышленник взял перцовый баллончик и распылил его содержимое в жилом помещении. Газовая смесь попала в глаза и на открытые участки кожи сотрудников полиции. Кроме того, фигурант укусил одного из них за предплечье.Как итог, - утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины.«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, в отношении представителя власти, не опасного для здоровья, в связи с исполнением им должностных обязанностей)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Теперь виновному грозит наказание, в том числе - в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области