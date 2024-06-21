Более 100 тыс. работающих пенсионеров во Владимирской области получат прибавку.

Более 100 тысяч работающих пенсионеров во Владимирской области будут получать дополнительное пособие. Предложенный законопроект, при его утверждении, вступит в силу с 1 февраля 2025 года, как сообщил депутат Алексей Говырин в пятницу, 21 июня.Согласно нововведениям, индексация пенсий будет одинаковой как для работающих, так и для неработающих пенсионеров, также размер индексации для работающих пенсионеров будет рассчитываться исходя из того, какая была бы их пенсия, если бы они вышли на пенсию. Лица, которые не получили полную сумму индексации, не потеряют эту сумму. Она будет выплачена им при выходе на пенсию.