Роспотребнадзор запретил купаться в озере Глубокое и в водоеме Семязино во Владимире
Пробы воды не...
Роспотребнадзор запретил купаться в озере Глубокое и в водоеме Семязино во Владимире
Пробы воды не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
Городским коммунальщикам рекомендовано провести повторные лабораторные исследования и вновь обратиться в надзорное ведомство для получения заключения.
Напомним, в областном центре сейчас всего два официальных места для купания, и на обоих пляжах теперь должны вывесить черный флаг.