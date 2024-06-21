Роспотребнадзор запретил купаться в озере Глубокое и в водоеме Семязино во Владимире Пробы воды не...

Роспотребнадзор запретил купаться в озере Глубокое и в водоеме Семязино во ВладимиреПробы воды не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.Городским коммунальщикам рекомендовано провести повторные лабораторные исследования и вновь обратиться в надзорное ведомство для получения заключения.Напомним, в областном центре сейчас всего два официальных места для купания, и на обоих пляжах теперь должны вывесить черный флаг.