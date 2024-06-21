Ураган, который прозвали «Эдгар», очистил Владимир от деревьев, проводов и крыш. Он пришел 20 июня в наш регион из Москвы. В результате шквалистого ветра в областном центре обрушились десятки

Ураган, который прозвали «Эдгар», очистил Владимир от деревьев, проводов и крыш. Он пришел 20 июня в наш регион из Москвы. В результате шквалистого ветра в областном центре обрушились десятки деревьев. Многие из них перегородили проезжую часть и тротуары, также пострадал личный транспорт владимирцев. Социальные сети наполнились картинками, иллюстрирующими все обрушения, которые оставила после себя непогода.