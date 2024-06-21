Строительство школы в Покрове вновь отстает от графика На место сегодня выехали сотрудники...

Строительство школы в Покрове вновь отстает от графикаНа место сегодня выехали сотрудники прокуратуры. Какие проблемы у подрядчика, и когда дворец знаний, наконец, будет готов? Расскажет наш корреспондент Полина Лаптева.Вячеслав Смирнов, гендиректор ООО "Ремстройгарант"- Март прошел, потом в начале мая, середине мая, середина июня - денег нет.При строительстве покровской школы всё сразу пошло не по расписанию, жалуются представители компании-подрядчика- У меня нет вертикальной планировки и совмещенного плана инженерных работ...Отделочные можно сделать?...Школу должны были сдать к первому сентября 2023 года, но подрядчик и заказчик все еще не могут согласовать дополнительную техническую документацию. Стоимость объекта, на который изначально было выделено полтора миллиарда рублей, продолжает расти.Для завершения работ подрядчик запросил дополнительное финансирование - в связи с подорожанием стройматериалов и проведением работ по гидроусилению фундамента.Вячеслав Смирнов, гендиректор ООО "Ремстройгарант":- Вот эти все вопросы возникли из-за нижайшего качества проектной документации и несоответствия ее применения на этом объекте.При этом новый срок сдачи школы - 1 сентября этого года.Александр Курбатов, глава администрации Петушинского района:- День и ночь в 2, 3 смены. Александр Александрович другого срока не видит, и мы другого срока не видим.Однако строители заявляют, что уложиться в него невозможно.Виктор Пузанов, представитель компании, подрядчика:- По вашему будет готова школа к 1 сентября?- К 1 сентября - нет. Реальный срок - не раньше января. К новому году.Напомню, строительство школы в Покрове из четырех блоков на 1100 учеников началось еще в 2022 году. Сейчас готовность 70%. В марте была запущена в эксплуатацию котельная, почти завершены кровельные и отделочные работы.- Водопровод смонтирован, электропроводка вся выведена...идет установка подрозетников.Впереди большой пласт работы по облицовке стен и потолков, укладка плитки, установка гипсокартонных перегородок, вентиляционные работы, закупка технического оборудования для лифтов и бассейна.А вот очертания будущего стадиона. Сейчас на объекте трудятся всего 30 человек. У областной прокуратуры много вопросов к подрядчику.Юлия Калистова, первый заместитель прокурора Владимирской области:- Сегодня, обследуя этот объект вместе в представителями подрядчика, заказчика, я вижу, что отсутствует качественное и полное взаимодействие между ними. Со стороны заказчика - ненадлежащий контроль за действиями подрядчика. Со стороны подрядчика - нарушение сроков строительства объекта и несогласованность действий по внесению изменений в проектную документацию.Как сообщают в региональном министерстве образования, запрос подрядчика на дополнительное финансирование был сделан поздно. Когда поступят средства - 166 миллионов рублей - пока не ясно.Ольга Жирякова, заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области:- В июне месяце 2023 года направляли пакет документов. Повторно мы подали в январе 2024 года. Надеемся, что до конца этого месяца эти деньги поступят...Мы так надеемся.В случае, если школа в Покрове не распахнет свои двери для учеников 1 сентября, - подрядчик вновь будет привлечен к административной ответственности.Полина Лаптева, Андрей Синягин. "Вести Владимир".