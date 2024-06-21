Суздальский центр допобразования Исток значительно преобразился после капремонта Капитальный...

Суздальский центр допобразования "Исток" значительно преобразился после капремонтаКапитальный ремонт "вдохнул" жизнь в суздальский центр дополнительного образования "Исток". Теперь дети будут творить по-новому.Здесь появились медийные лаборатории, мультипликационная, студия живописи и графики, театра и музыки. В изо-студии - новые мольберты, столы, освещение.Учебная программа для двух тысяч детей полностью обновится.Напомним, историческое здание осенью 2022 года было закрыто на реконструкцию. На время ремонта кружки переехали в помещение на улице Крупской.Обновленную инновационную площадку принял губернатор региона - Александр Авдеев.Выпускники "Истока" добиваются успехов в разных видах творчества - становятся реставраторами, художниками, преподавателями. Их работы участвуют в международных и Всероссийских конкурсах.Ольга Перепелицына - педагог центра дополнительного образования "Исток":- У нас большое количество детей способных и, можно сказать, одаренных. У нас есть интересные различные формы. 6 педагогов работают в различных направлениях: декоративно-прикладное, подготовка к поступлению в вузы, мультипликация и так далее.