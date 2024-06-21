В советский период было снято более 1100 великолепных мультфильмов. Они всегда отличались назидательным эффектом и добротой, продвигая честность и справедливость. На них выросло не одно поколение детей! Помните ли вы эти мультики?
В советский период было снято более 1100 великолепных мультфильмов. Они всегда отличались назидательным эффектом и добротой, продвигая честность и справедливость. На них выросло не одно поколение детей! Помните ли вы эти мультики?
1. "Выходи, подлый трус!"
А – "Клад кота Леопольда";
Б – "Крокодил Гена и его дузья";
В – "Большой ух"
2. "Маловато будет"
А – "Мешок яблок";
Б – "Падал прошлогодний снег";
В – "Следствие ведут Колобки".
3. "Как вы яхту назовете, так она и поплывет"
А – "Заколдованный мальчик";
Б – "Смех и горе у Бела моря";
В – "Приключения Капитана Врунгеля".
4 . "Птица Говорун отличается умом и сообразительностью"
А – "Тайна третьей планеты";
Б – "Веселый огород":
В – "В порту".
5. "У тебя — своя сказка, а у меня — своя"
А – "Приключения домовенка Кузи";
Б – Маленькая колдунья";
В – "Как Маша поссорилась с подушкой".
6 – "Не очень-то вежливо уходить из гостей сразу, как только ты наелся"
А – "Можно и Нельзя";
Б – "Винни-Пух и все-все-все";
В – "Непослушный котенок".
ОТВЕТЫ
1 -А – "Клад кота Леопольда";
2 – Б – "Падал прошлогодний снег";
3 – В – "Приключения Капитана Врунгеля";
4 – А – "Тайна третьей планеты".
5 – А – "Приключения домовенка Кузи";
6 – Б – "Винни-Пух и все-все-все";