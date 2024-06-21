В советский период было снято более 1100 великолепных мультфильмов. Они всегда отличались назидательным эффектом и добротой, продвигая честность и справедливость. На них выросло не одно поколение детей! Помните ли вы эти мультики?

В советский период было снято более 1100 великолепных мультфильмов. Они всегда отличались назидательным эффектом и добротой, продвигая честность и справедливость. На них выросло не одно поколение детей! Помните ли вы эти мультики?1. "Выходи, подлый трус!"А – "Клад кота Леопольда";Б – "Крокодил Гена и его дузья";В – "Большой ух"2. "Маловато будет"А – "Мешок яблок";Б – "Падал прошлогодний снег";В – "Следствие ведут Колобки".3. "Как вы яхту назовете, так она и поплывет"А – "Заколдованный мальчик";Б – "Смех и горе у Бела моря";В – "Приключения Капитана Врунгеля".4 . "Птица Говорун отличается умом и сообразительностью"А – "Тайна третьей планеты";Б – "Веселый огород":В – "В порту".5. "У тебя — своя сказка, а у меня — своя"А – "Приключения домовенка Кузи";Б – Маленькая колдунья";В – "Как Маша поссорилась с подушкой".6 – "Не очень-то вежливо уходить из гостей сразу, как только ты наелся"А – "Можно и Нельзя";Б – "Винни-Пух и все-все-все";В – "Непослушный котенок".ОТВЕТЫ1 -А – "Клад кота Леопольда";2 – Б – "Падал прошлогодний снег";3 – В – "Приключения Капитана Врунгеля";4 – А – "Тайна третьей планеты".5 – А – "Приключения домовенка Кузи";6 – Б – "Винни-Пух и все-все-все";