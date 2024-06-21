Ураган Эдгар добрался до Владимирской области Соцсети пестрят кадрами последствий. Сильный дождь...

Ураган "Эдгар" добрался до Владимирской областиСоцсети пестрят кадрами последствий. Сильный дождь и шквалистый ветер во Владимире бушевали менее получаса, но успели натворить дел. Множество поваленных деревьев - по всей областной столице.Старая сухая сосна рухнула на газель в районе Мостостроя - водитель, к счастью, не пострадал.Из-за шквалистого ветра оборвались провода в микрорайоне Заклязьменский.Упавшие стволы перегородили один из съездов с Лыбедской магистрали и дорогу на улице Полины Осипенко. Образовались внушительные пробки.