Ураган Эдгар добрался до Владимирской области
Соцсети пестрят кадрами последствий. Сильный дождь...
Ураган "Эдгар" добрался до Владимирской области
Соцсети пестрят кадрами последствий. Сильный дождь и шквалистый ветер во Владимире бушевали менее получаса, но успели натворить дел. Множество поваленных деревьев - по всей областной столице.
Старая сухая сосна рухнула на газель в районе Мостостроя - водитель, к счастью, не пострадал.
Из-за шквалистого ветра оборвались провода в микрорайоне Заклязьменский.
Упавшие стволы перегородили один из съездов с Лыбедской магистрали и дорогу на улице Полины Осипенко. Образовались внушительные пробки.