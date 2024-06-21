Это город Александров. Жители дома №2а на Нагорном переулке бьют тревогу. Около 8 лет они обращаются во все инстанции, чтобы разобраться с квартирой на первом этаже. По словам жильцов, туда

Это город Александров. Жители дома №2а на Нагорном переулке бьют тревогу. Около 8 лет они обращаются во все инстанции, чтобы разобраться с квартирой на первом этаже. По словам жильцов, туда постоянно заходят асоциальные люди, они устраивают драки и разборки как в подъезде, так и на улице, разбрасывают шприцы, бьют окна. Соседи неблагополучной квартиры предполагают, что