Все, что успела очевидец сообщить по телефону, это то, что сильно горит дом на улице Челюскинцев. Из-за плохой связи точного адреса было не разобрать. Спасатели поехали искать пожар. Эта

Все, что успела очевидец сообщить по телефону, это то, что сильно горит дом на улице Челюскинцев. Из-за плохой связи точного адреса было не разобрать. Спасатели поехали искать пожар. Эта история произошла 19 июня около 15:30. Как рассказала представитель ковровского МЧС Наталья Никитина, сотрудники стали искать место пожара «на глаз». По пути на улицу Челюскинцев они