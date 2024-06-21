В Муроме пройдет массовый заплыв серии X-Waters В Муроме готовятся к самому богатырскому...

В Муроме пройдет массовый заплыв серии "X-Waters"В Муроме готовятся к самому богатырскому заплыву. Уже 21 июня в городе на Оке во второй раз соберутся настоящие укротители водной стихии. Там пройдет один из самых массовых заплывов в России - серии "X-Waters".На старт выйдут около тысячи участников в разных, так скажем, "весовых" категориях. Для них подготовлены три дистанции. На одну милю - старт со Слободского пляжа. На пять километров - с городского пляжа на левом берегу Оки. И на десять километров марафонцы стартуют с песчаной косы у села Карачарово.Организаторы говорят: дистанции подойдут пловцам любого уровня. Вода обещает быть комфортной, новички смогут оседлать быстрое течение и уложиться в лимиты, а опытные участники - обновить личные рекорды.