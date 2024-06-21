В Суздале прошел масштабный семейный фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья». Организатор – “Россети Центр”. В участниках более 250-ти человек – 67 семей энергетиков из разных

В Суздале прошел масштабный семейный фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья». Организатор – “Россети Центр”. В участниках более 250-ти человек – 67 семей энергетиков из разных регионов страны. Задача – в различных спортивных состязаниях, творческих мастер-классах и даже народных забавах показать, на что способна каждая семья, ведь девиз фестиваля – «Энергия русского духа». Семья