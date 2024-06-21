В Суздале стартовали корпоративные состязания группы Россети Центр и Россети Центр и...

В Суздале стартовали корпоративные состязания группы "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье""Папа,мама, я - спортивная семья". Главным символом соревнований станет трехметровая "энергетическая" матрешка. Самая большая в мире - рекорд будет официально зарегистрирован.Всего в фестивале участвуют 268 человек, они приехали из более чем 20 регионов нашей страны. В их числе - семьи сотрудников компании, участников СВО и многодетные. Их ждут два дня мастер-классов, творческих конкурсов и спортивных состязаний.Торжественную церемонию открытия посетил губернатор области - Александр Авдеев.Свое напутствие маленьким спортсменам дала двукратная олимпийская чемпионка, гимнастка - Светлана Хоркина. Когда-то и её семья принимала участие в подобных соревнованиях в Белгородской спортшколе.Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка:- Этот проект мне напомнил о временах прекрасных - из детства. Видите, поучаствовала "Папа, Мама, я - спортивная семья", выросла в олимпийскую чемпионку. Родители не на работе. Родители здесь. На спорте. Все вместе. Детям всегда приятно, когда им уделяют много времени, мы - занятые родители.