В четверг, 20 июня, в Суздале произошёл пожар.

В четверг, 20 июня, в Суздале произошёл пожар. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Инцидент произошёл ранним утром. На улице Нетёка загорелся частный жилой двухквартирный дом.Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что возгорание началось на одной из кухонь. В тушении участвовали 18 огнеборцев на 6 машинах.В момент пожара в соседней квартире была пожилая женщина, которая не могла самостоятельно передвигаться. Пенсионерку спасли и оказали первую медпомощь.