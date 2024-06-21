Во Владимире самых эффективных педагогов и руководителей в системе образования наградили...

Во Владимире самых эффективных педагогов и руководителей в системе образования наградили губернаторскими премиямиИх вручали впервые. Отмечены 19 специалистов.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Уверен, что следующие годы принесут еще больше новых изменений, больше интересных возможностей для творческого и интеллектуального развития детей. Ну, собственно, ради чего мы живем, ради кого мы с вами работаем. Еще раз искренне благодарю за труд и профессионализм, за душевное тепло, которое вы дарите своим воспитанникам!Лучшим муниципальным чиновником признана начальник управления образования администрации округа Муром - Ирина Раевская. Ее землячка, руководитель лицея № 1 - Ирина Кучина - директор года.А директор муромской школы № 8 - Светлана Ганина стала победителем в номинации "Эффективный руководитель общеобразовательной организации.Светлана Ганина директор школы № 8 округа Муром:- Для каждого из нас, кто оказался в этом зале - это огромная ответственность - принять участие в такого рода конкурсе. Почему? Потому что конкурс эффективного руководителя впервые проводится на уровне области, и огромное спасибо администрации области. Для меня это, конечно, колоссальная ответственность и поддержка со стороны нашего, доверия нашего управления образования.