Во Владимире временно ограничено движение из-за съёмок сериала В пресс-службе администрации города...

Во Владимире временно ограничено движение из-за съёмок сериалаВ пресс-службе администрации города Владимира предупреждают, что сегодня (21 июня) временно ограничено движение (в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время съемок сериала) с 6 утра до 21.00 вечера.Уточнятся, что будет перекрыто движение от дома № 13 по улице Железнодорожной до пересечения с Вокзальным спуском.Важно: горожанам и гостям города напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям - о своевременном выборе путей объезда.Фото: https://www.vladimir-city.ru/