Во Владимирской области на М-7 произошло столкновение двух фур. По информации пресс-службы МЧС...

Во Владимирской области на М-7 произошло столкновение двух фур.По информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, ДТП произошло сегодня (21 июня) в Собинском районе ранним утром (в 5:10).Как сообщают спасатели первой дежурной смены аварийно-спасательной службы Владимирской области (старший — Сергей Гусаров), они также оперативно пришли на помощь водителю, которого зажало в деформировавшейся кабине.Мужчина был деблокирован с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передан сотрудникам скорой помощи.Вызов поступил в 5:10, а в 5:33 спасатели уже приступили к работе на месте ДТП. В 5:42 работы были завершены.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 12 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России - 4 человека и 1 единица техники.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области; https://vk.com/sgo33