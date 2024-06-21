В мае этого года годовая инфляция в регионе составила 8,4%, в апреле она была 7,8%, сообщили во владимирском отделении Банка России. Больше всего подорожали огурцы, помидоры, автомобили и

В мае этого года годовая инфляция в регионе составила 8,4%, в апреле она была 7,8%, сообщили во владимирском отделении Банка России. Больше всего подорожали огурцы, помидоры, автомобили и медикаменты. Рост цен на овощи объясняется «эффектом низкой базы», то есть в том году в мае они были значительно дешевле, из-за чего подорожание кажется впечатляющим. Кроме того,