В четверг, 20 июня, в регионе прошли гроза и сильный дождь.

В четверг, 20 июня, в регионе прошли гроза и сильный дождь. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Разбушевавшаяся стихия привела к падению деревьев во Владимире, Суздальском, Собинском и Петушинском районах. Об этом рассказала ГУ МЧС России по области.К счастью, люди во время грозы не пострадали.Спасатели оперативно приступили к ликвидации последствий непогоды. В частности, сотрудники ведомства начали распиливать и убирать упавшие деревья. В работах приняли участие 37 человек и 11 единиц спецтехники.