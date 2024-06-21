В регионе помимо аварий зафиксированы последствия урагана на автодорогах.

По информации пресс-службы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирского региона, три рейса автобусов сорвались из-за технических неполадок. Инциденты произошли в городах Радужный и Суздаль.Также 20 июня 2024 года произошло девять дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 13 человек включая четырёх несовершеннолетних.Из-за урагана в Собинском районе деревья и ветки завалили четыре автодороги. На данный момент все дороги в области расчищены.