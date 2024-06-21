Во Владимирском государственном университете начался приём документов на все формы обучения Об...

Во Владимирском государственном университете начался приём документов на все формы обученияОб особенностях приёмной кампании-2024 в нашем следующем репортаже.180 образовательных программ — это самый широкий в регионе перечень программ подготовки по всем уровням образования: среднее профессиональное, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. И впервые в этом году ВлГУ ведёт приём в лицейские классы. Ректор университета лично проверил работу приёмной комиссии и поприветствовал абитуриентов. Среди которых и участники СВО.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- В этом году мы предлагаем много бюджетных мест для наших абитуриентов, по сути их 2124 места - на всех направлениях подготовки. Кроме того, у нас студенты могут еще обучаться и по контрактной системе. И в целом получается где-то 6 тысяч - вместе, всего, на 1 курсе.Екатерина Куренкова заканчивает третий курс ВлГУ по специальности «Таможенное дело». В планах — второе высшее в родном Юридическом институте. Девушка выбрала профиль «Судебная деятельность».Куренкова Екатерина, студентка и абитуриентка ВлГУ:- Проучившись здесь уже три года, я поняла, что уровень преподавания, уровень студенческой жизни, активности во Владимирском государственном университете - очень высокий. И поэтому я даже не сомневалась, когда думала, куда поступать на второе высшее образование.Владимирский госуниверситет активно взаимодействует с работодателями. Предприятия-партнеры открывают в ВлГУ базовые кафедры, предлагают студентам стажировки и практику, а во время приёмной кампании консультируют студентов.Дмитрий Юранов, абитуриент ВлГУ:- Я заканчиваю сейчас политехнический колледж, по специальности технология машиностроения. Я хочу поступать на конструкторско-технологическое обеспечение. Я бы очень хотел работать где-нибудь на заводе, если честно. Конструктором каким-нибудь.В этом году изменились правила приёма на целевое обучение. Теперь все предложения от работодателей размещены на едином портале «Работа России». В ВлГУ в этом году выделено по целевой квоте почти 400 мест. Обучающиеся по целевому договору студенты в дальнейшем будут гарантировано трудоустроены, и смогут претендовать во время учёбы на дополнительную стипендию от предприятия.Важный момент приёмной кампании — срок подачи документов. В частности, на очную бюджетную форму обучения — бакалавриат и специалитет.Татьяна Козлова, начальник управления приема студентов ВлГУ:- Для тех, кто у нас будет поступать по ЕГЭ, он продлится до 25 июля - это последний срок подачи документов. Для тех, кто претендует на внутренние вступительные испытания, если это испытания творческой направленности, - то до 10 июля срок подачи документов. Если это вступительные испытания профессиональной направленности, - то до 15 июля срок подачи документов.Подать документы можно очно и дистанционно. Через портал Госуслуг — на бакалавриат, специалитет и в колледж. Однако личное общение и консультации специалистов намного эффективнее, - уверены в приёмной комиссии ВлГУ.Подробнее на сайте https://prkom.vlsu.ru/ и в соцсетях вуза.Телефон горячей линии (4922) 47-77-74Адрес: г.Владимир, ул. Горького, 87График работы приёмной комиссии: с понедельника по субботу, с 9:00 до 18:00Наталья Головешкина, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".